Puderpause für Patrick Harrell vor der nächsten Szene in der Serie „Alles was zählt“: Seine erste Rolle hatte der Xantener in der Reality-Seifenoper „Köln 50667“. Es folgten Auftritte in Serien wie „Alarm für Cobra 11“, „Alles was zählt“ sowie in Werbespots und dem Kinofilm „Il Traditore“, einem Drama über einen Mafiaboss der Cosa Nostra, der zum Kronzeugen wurde.