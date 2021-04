TV-Show im Nachbarland : Xantener will das Herz der Schweizer Bachelorette erobern

Xantener will das Herz der Schweizer Bachelorette erobern

Xanten Die Fernsehsendung „Die Bachelorette“ gibt es auch in der Schweiz. In der nächsten Staffel kämpfen 21 Männer um eine Frau – unter ihnen ist Patrick Harrell aus Xanten. Er bringt reichlich TV-Erfahrung mit.

Patrick Harrell aus Xanten nimmt an der Schweizer Ausgabe der Sendung „Die Bachelorette“ teil. Der 30-Jährige ist einer von 21 Männern, die auf Kreta versuchen, mit der 29-jährigen Dina Rossi aus Bern zusammenzukommen. Der Wettkampf ist bereits aufgezeichnet worden. Die acht Folgen werden vom 26. April an auf dem Schweizer Privatsender 3+ gesendet. Ob einer von ihnen das Herz von Dina Rossi erobert hat, verrät der Sender vorher nicht.

Der Xantener Harrell ist Elektroniker und arbeitet nebenberuflich als Schauspieler. Unter anderem war er schon in „Alarm für Cobra 11“ und „Köln 50667“ zu sehen. Im Herbst 2020 war er einer der Teilnehmer von „Temptation Island VIP“. In der RTL-Sendung versuchten die Kandidaten, das Herz von Promis zu erobern, die bereits einen Partner haben. Harrell, der von Freunden Pharrell genannt wird, hat also Erfahrung mit diesen Show-Formaten.