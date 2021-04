Rheinberg : Die Leiden des Rolf Rothgang

Rheinberg Der Funktionär des SV Orsoy ist seit Jugendtagen Schalke-Fan. Den jetzt feststehenden Abstieg in die 2. Bundesliga habe er schon früh kommen sehen.

Im Januar 1966 besuchte Rolf Rothgang mit seinem Vater Wilhelm erstmals ein Spiel der Fußball-Bundesliga. In der Schalker Glückauf-Kampfbahn war der damals 13-jährige Augenzeuge der Partie zwischen den Schalker Knappen und dem Meidericher SV, wie der heutige MSV Duisburg seinerzeit noch hieß. Der junge Rolf erlebte zwar keine Tore, die Partie endete 0:0, aber Schalke 04 hatte einen neuen Anhänger gewonnen. Um so schlimmer ist für den heute 68-Jährigen das, was sich bislang in der aktuell Saison ereignete und am Dienstag mit dem Abstieg der Schalker in die 2. Bundesliga endete.