Bundesnotbremse im Kreis Wesel : Was ab Samstag im Kreis Wesel gilt

Info

Modelle Ab Samstag, 24. April, sind in Bussen der Niag und von Look, an Haltestellen und in den Kundencentern ausschließlich FFP2-Masken oder vergleichbare Masken (KN95 und N95) erlaubt. Medizinische Mund-Nasen-Masken, sogenannte OP-Masken, genügen dann nicht mehr.