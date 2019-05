Erstkommunion-Gruppe in Sonsbeck : Kindern spenden an Malteser

Kindern spenden an Malteser

Erstkommunion-Gruppe in Sonsbeck

Sonsbeck Eine Sonsbecker Erstkommunion-Gruppe hat für den guten Zweck gebastelt.

Die Erstkommunion ist ein besonderer Tag im Leben junger katholischer Christen. In der Sonsbecker Gemeinde St. Maria Magdalena steht dieses Sakrament kurz bevor, am 19. Mai ist es soweit. Darauf bereiten sich die Kinder in kleineren Gruppen seit einiger Zeit vor. Im Kommunionsunterricht, der von einigen Müttern geleitet wird, lernen sie alles Wissenswerte rund um das Thema.