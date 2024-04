Mit Live-Musik der Band Moonlights aus Xanten Sonsbecker sind wieder zum Senioren-Tanz-Café eingeladen

Schon in der Vergangenheit waren die Tanz-Nachmittage in Sonsbeck gefragt. Hunderte Senioren besuchten sie. Da das Platzangebot begrenzt ist, bitten die Veranstalter um eine kurze Anmeldung im Voraus. Bei Fragen zur Veranstaltung oder Fragen bezüglich der Anmeldung können sich Interessierte an die Nachbarschaftskoordinatorin der Gemeinde Sonsbeck, Gabriele van Royen, wenden. Alternativ können Interessierte ihre Anmeldung auch an der Zentrale der Gemeinde in Sonsbeck hinterlassen.