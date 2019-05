Gelungene Jubiläumssession : Trainerwechsel bei der Kindertanzgarde des XCV

Xanten Die gelungene Jubiläumssession des Xantener Carnevals Vereins (XCV) geht ein Stück weit auch auf ihr Konto: Mit viel Hingabe trainierten Nadine Inderfurth und Nadine Pauschert die Kindertanzgarde, die auch im 50. Jahr des XCV-Bestehens zum Publikumserfolg avancierte.

Die Session 2019/20 startet mit einem Fest am Samstag, 9. November, das zusammen mit den Freunden von Halt Pölje und dem XBK organisiert wird. Auch eine Damen- und Kindersitzung stehen wieder an, ebenso wie der Karnevalsabend Party meet´s Bütt. Der Kartenvorverkauf beginnt kurz nach den Sommerferien. Für Frühentschlossene bietet der XCV zur Kurparkeröffnung am Samstag, 25. Mai, Karten zum Frühbucherpreis von 16 Euro (für die Damensitzung und Party meet’s Bütt) an. Der Eintritt für die Kindersitzung beträgt 2,50 Euro.