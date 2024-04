72-Stunden-Aktion Diese Aufgaben übernahmen Jugendgruppen in Rheinberg, Xanten, Alpen und Sonsbeck

An der großen Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) beteiligten sich in diesem Jahr laut Veranstalter bundesweit rund 80.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. In 2720 Gruppen hätten sie sich bei der mittlerweile dritten 72-Stunden-Aktion für soziale, politische und ökologische Projekte engagiert – „und die Welt so ein Stück besser gemacht“, erklärte der BDKJ am Sonntag in Düsseldorf. Die 72-Stunden-Aktion fand von Donnerstag bis Sonntag statt.