Hückeswagen : 23 Kinder empfangen Erstkommunion

Vor der katholischen Kirche stellten sich die Kinder, die Seelsorger und Vorbereiter der Erstkommunion für ein Bild auf. Foto: Wolfgang Weitzdörfer. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Bei schönem Frühlingswetter feierten am Sonntag Jungen und Mädchen das heilige Sakrament in der katholischen Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt. In Radevormwald ist es am kommenden Sonntag soweit.

Hinter den 23 Kindern, die am Sonntagmorgen in der katholischen Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt ihre heilige Erstkommunion empfingen, liegt ein Vierteljahr der intensiven Vorbereitung auf ihren großen Tag. Traditionell bekommen die Kinder in Hückeswagen und vielen anderen Gemeinden am Weißen Sonntag, eine Woche nach Ostern, das Sakrament gespendet. „Es waren in diesem Jahr zwar etwas weniger Kinder als im Vorjahr, aber die Zahl liegt im Rahmen der ganz normalen Entwicklung“, berichtete Diakon Burkhard Wittwer, der sich zusammen mit den Kindern und ihren Katecheten auf die Erstkommunion vorbereitet hatte. „Es waren aber in diesem Jahr erfreulich viele Eltern dazu bereit, als Katecheten mitzuarbeiten, so dass wir drei Gruppen mit jeweils zwei bis drei Erwachsenen anbieten konnten“, sagte Wittwer, der sich sichtlich über dieses rege Engagement freute. „Auch die Familienstunden, die ich sieben Mal vor den Sonntagsmessen angeboten habe, waren immer sehr gut besucht.“

Der Kommunionunterricht war neben der Beichte Voraussetzung für den Empfang der Erstkommunion. Mit den Unterrichtseinheiten sei es bereits im Vorjahr losgegangen, wie Wittwer erläuterte. „Das Konzept der Vorbereitung, die ich bewusst als Familienkursus bezeichne, sieht sieben Familienstunden vor. Die erste war am 2. Dezember, die letzte wird am 12. Mai sein.“ In diesen Basis-Stunden gehe es um Themen wie „Beten als Haltung“, „Das Sakrament der Beichte als Chance“ oder „Die Bibel als grundlegende Frohe Botschaft“. Er habe zu Beginn der jeweiligen Einheit, die immer vor der Sonntagsmesse stattgefunden habe, Impulse zu den Themen gegeben, auf die hin im besten Falle Eltern und Kinder ins Gespräch gekommen seien. „Das waren oft Eltern-Kind-Gespräche, in denen beispielsweise die Erwachsenen von ihrer eigenen Erstkommunion erzählt haben und den Kindern berichteten, welche Bedeutung diese heute für sie hat“, sagte Wittwer.

Info Eines der sieben Sakramente Sakrament Die Erstkommunion ist eines der sieben Sakramente der römisch-katholischen Kirche, die sich seit dem 13. Jahrhundert herauskristallisiert haben. Neben der Kommunion gibt es noch die Taufe, die Firmung, die Beichte, die Krankensalbung, das Weihesakrament und die Ehe. Vorbereitung Durch Taufe, Kommunion und Firmung wird der Mensch in die Kirche eingegliedert. Dem Empfang der Erstkommunion gehen zum einen die Beichte, aber auch ein mehrwöchiger Kommunionunterricht voraus.

Neben diesem Basisteil, der für den Empfang der Erstkommunion verpflichtend gewesen sei, habe es auch weitere freiwillige Angebote gegeben. „Da habe ich mich ebenfalls sehr über das Engagement der Eltern gefreut“, versicherte der Diakon. So habe Anfang April etwa ein Vater-Kind-Wochenende stattfinden können, weil sich genug teilnehmende Väter gefunden hätten. Vor Ostern hätten die Kommunionkinder die Palmstöcke für die Palmsonntagsmesse gebastelt, und auch die Teilnahme an der Sternsingeraktion in der ersten Januarwoche sei rege gewesen. „Die Kinder zu begeistern ist in der Regel nicht so schwer, oft sind es die Eltern, die schwer zu kriegen sind. Aber in diesem Jahr war die Zahl der teilnehmenden Erwachsenen wirklich besonders erfreulich“, sagte der Diakon.

Aber natürlich standen die Kinder bei der Erstkommunion im Vordergrund. So etwa Robert Pohl. Er sei im Vorfeld nicht sehr aufgeregt gewesen, wie der Neunjährige sagte: „Das hielt sich in Grenzen.“ Ihm habe jedoch die Vorbereitungszeit seit dem Advent gut gefallen. „Wir haben da zum Beispiel ein Quiz gemacht, in dem es um verschiedene Bibelstellen ging – etwa um die Geschichte mit dem Vater und dem verlorenen Sohn“, erzählte Robert. Ein anderes Mal sei Brot gebacken worden. „Das war aber kein Stockbrot, sondern solches, aus dem auch die Hostien sind.“ So hätten die Kinder kennengelernt, was sie von nun an jeden Sonntag im Gottesdienst empfangen dürften.

Der Grundschüler will der katholischen Kirche auch nach seiner Erstkommunion nahe bleiben. „Ich möchte dann als Messdiener mitmachen“, versicherte Robert. Auch Burkhard Wittwer glaubte, dass nach der Erstkommunion einige der Kinder sich als Messdiener anmelden werden. „Ich habe zwar noch keine genauen Zahlen, aber ich gehe davon aus, dass sich einige Erstkommunionkinder auch als Messdiener weiter engagieren werden“, sagte der Wittwer.