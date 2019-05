100 Jahre Tambourcorps Wardt : Mit Musik vom tristen Alltag ablenken

Info

Programm Die Feierlichkeiten beginnen am Freitag, 17. Mai, 19 Uhr, mit einem großen Zapfenstreich. Anschließend gibt es im Festzelt einen Tanzabend. Am Samstag, 18. Mai, folgt um 14.30 Uhr ein Sternmarsch zum Festplatz mit Konzerten und Cafeteria. Ab 20 Uhr legt DJ Steev bei der „Green & White“-Party auf. Das Diözesankönigstreffen am Sonntag, 19. Mai, beginnt um 10 Uhr.