Sonsbeck : Neuer Bauhof-Leiter hat sich ganz klassisch hochgearbeitet

Sonsbeck Gregor Daniels arbeitet seit 27 Jahren für den kommunalen Bauhof. Nun übernimmt er die Leitung. Außerdem hat Anfang Mai ein neuer Gärtner seinen Job angetreten.

Daniels, gelernter Landwirt, fing mit einer Halbtagesstelle am Bauhof an, war nebenbei noch Hausmeister in einer Asylunterkunft. Im Laufe der Jahre hat er sich nun stetig hochgearbeitet. „Ich habe in den vergangenen Jahren einige Lehrgänge besucht und die notwendigen Qualifikationen erworben.“ Künftig wird er aber wohl mehr Zeit am Schreibtisch als auf der Straße verbringen. „Die bürokratischen Arbeiten werden nun deutlich zunehmen.“ Gleichzeitig soll er sich um die Kontaktpflege zu den Sonsbecker Vereinen kümmern, um diese bei bestimmten Aktivitäten zu unterstützen.