Kolpingstraße in Xanten Von der Schlaglochpiste zur Vorzeigestraße

Die Bauarbeiten an der Kolpingstraße in Xanten sind nach 21 Monaten abgeschlossen. Wie die Stadt und der Dienstleistungsbetrieb (DBX) in einem Vor-Ort-Termin der CDU-Fraktion am Montagabend erklärten, ist die etwa 370 Meter lange Strecke für 2,6 Millionen Euro komplett erneuert worden, also inklusive der Abwasser- und Regenwasserkanale, auch inklusive des Kreisverkehrs an der Heinrich-Lensing-Straße. Vorher sei die Kolpingstraße eine „Schlaglochpiste“ gewesen, sagte Bürgermeister Thomas Görtz, jetzt sei es eine „Vorzeigestraße“.