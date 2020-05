Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Mehr Genesene als neue Infektionen am Donnerstag

Kreis Wesel Auch am Donnerstag meldet der Kreis Wesel nur wenige neue Corona-Infektionen. Gleichzeitig steigt die Zahl derjenigen, die wieder als genesen gelten – sie dürfen die Quarantäne verlassen.

Im Kreis Wesel sind im Moment nur noch 112 Menschen in Quarantäne, weil sie positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Damit ist diese Zahl am Donnerstag weiter gesunken. In den vergangenen Wochen hatten regelmäßig zwischen 130 und 150 Menschen in Quarantäne leben müssen. Seit Tagen meldet der Kreis Wesel aber nur noch wenige neue Infektion am Tag, während gleichzeitig mehr Menschen nach einer Infektion wieder als genesen gelten. So auch am Donnerstag.

Ende Februar war das Virus erstmals bei einem Menschen im Kreis Wesel nachgewiesen worden. Bis Donnerstag stieg die Zahl der Infektionen auf 553, wie der Kreis Wesel berichtete. Das sind 5 mehr als am Mittwoch, 8 mehr als am Dienstag und 12 mehr als am Montag. Die Zahl der Menschen, die nach einer Infektion wieder als genesen gelten, ist in dieser Zeit stärker gestiegen: Am Montag waren es 378 gewesen, am Donnerstag sind es 416, also 38 mehr. Im Vergleich zu Mittwoch sind es 14 mehr. Allerdings starben in den vergangenen Wochen im Kreis Wesel auch 25 Menschen, die positiv auf das Virus getestet worden waren.