Auslandssemester in der Corona-Krise : „Das Studium verlangt zurzeit viel Einsatz“

Die Xantenerin Rahel Weier ist noch bis Ende Juni an der Universiteit Antwerpen, um dort ihr Erasmus-Semester zu absolvieren. Foto: Rahel Weier

Antwerpen/Xanten Die Politik-Studentin aus Xanten macht ein Auslandssemester in Antwerpen. Kurz vor Schließung der Grenzen wegen der Corona-Pandemie hat sie sich zum Verbleib in Belgien entschieden. Im Interview erzählt sie, wie sie die Krisenzeit dort erlebt.

Von Hildegard van Hüüt

Die 19-jährige Xantenerin Rahel Weier ist vielen in der Stadt als Virtuosin auf der Geige bekannt. Seit Februar studiert sie das Fach Politikwissenschaften für ein Semester an der Universiteit Antwerpen. Gerne hätte sie auch die Konzerte, die der Universitätschor für das laufende Semester angesetzt hatte, bestritten. Doch die Corona-Pandemie hat die Pläne der Erasmusstudentin durchkreuzt. Die Hälfte der knapp 40 Erasmusstudenten in Antwerpen ist fluchtartig in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt, kurz bevor die Landesgrenzen geschlossen wurden. Weier selbst hat sich für den Verbleib bis Ende Juni entschieden, da ihr Erasmus-Semester sonst nicht anerkannt werden würde. Was die junge Studentin in den vergangenen Wochen erlebt hat, erklärte sie in einem Interview.

Rahel Weier, wie haben Sie die vergangenen Wochen erlebt, nachdem ein Großteil der Erasmusstudenten die Universität verlassen hat?

Info Als Geigenspielerin preisgekrönt Musik Geigenspielerin Rahel Weier hat zusammen mit Wiebke Hansen (Bratsche) und Philine Scheelhaase (Cello) ein Streichtrio an der Musikschule Wesel gegründet. Preise Das Trio gewann bereits mehrere Preise, darunter im Dezember 2017 den Kammermusik-Förderpreis NRW.

Rahel Weier In den vergangenen Wochen hat sich vieles im Alltag verändert. Das typische Erasmus-Auslandssemester ist das, was ich jetzt noch hier erlebe, auf keinen Fall mehr. Die noch verbliebenen Erasmus-Studenten sind deutlich enger zusammengerückt und unterstützen sich jetzt gegenseitig viel mehr als in den Wochen zuvor. Gemeinsam ist die ungewöhnliche psychische Belastung auch besser zu ertragen. Da wir quasi in einem Haushalt leben, sind wir im Gebäude zum Glück kaum eingeschränkt. Doch das komplette restliche Leben unterliegt strengen Vorschriften, die dazu führen, dass wir erstens nicht mehr zu Veranstaltungen in der Uni gehen, zweitens nur noch mit wenigen Kommilitonen nach draußen gehen und drittens abends nicht ausgehen können. Wir versuchen allem zum Trotz so viel Normalität wie möglich zu erleben; wir kochen miteinander, wir spielen gemeinsam Karten und wir treiben zusammen Sport.

Unter welchen Bedingungen können Sie Ihr Studium fortsetzen?

Weier Das Studium ist komplett in den virtuellen Raum verlegt worden. Schon im März wurde beschlossen, dass das gesamte restliche Semester nur noch online stattfinden wird. Für die Internationalen Studenten, die nach Hause reisen mussten, gibt es die Möglichkeit, Online-Klausuren zu schreiben. Vorlesungen werden aufgezeichnet, Seminare finden im Video-Chat statt. Für alle Studenten gilt also: Homeoffice. Meine Prüfungsleistungen bestehen aus einer Hausarbeit, zwei Klausuren und einer mündlichen Prüfung. Die Klausuren finden vermutlich in der Uni in großen Räumen statt, wo der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Die mündliche Prüfung wird online abgehalten. Das Studium verlangt zurzeit besonders viel Einsatz. Wir haben deutlich längere Vorlesungen und mehr Material zu bewältigen, im Juni fängt auch schon die Klausurphase an.

Welche Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelten zurzeit in Antwerpen, und wie werden sie von der Bevölkerung eingehalten?

Weier Die Vorsichtsmaßnahmen in Antwerpen umfassen abgesagte Veranstaltungen und geschlossene Geschäfte bis auf Supermärkte und Apotheken. Der Aufenthalt im Freien ist nur zu zweit oder mit Personen aus demselben Haushalt erlaubt, darüber hinaus wird empfohlen, so viel wie möglich zu Hause zu bleiben. Unser Studentenwohnheim ist direkt an einem eher ruhigen Park gelegen, und deshalb kommt es uns so vor, als wäre jeder Tag ein ganz normaler sonniger Frühlingstag. Sobald man jedoch in die Altstadt kommt, wird es doch eher unheimlich leer und verlassen, insbesondere da die ganzen Touristen plötzlich fehlen. Man sieht vereinzelt Personen mit Schutzmasken und Handschuhen. Die Mehrheit scheint jedoch kaum von den Risiken beeindruckt zu sein und hält sich noch viel im Freien auf.

Zu Ostern wären Sie bestimmt gerne nach Hause gekommen, jedoch hat die Corona-Pandemie Ihre Pläne aufgrund der Grenzschließung durchkreuzt. Wie haben Sie das Osterfest in Ihrem Studentenwohnheim verbracht?

Weier Ja das stimmt, ich hätte das Osterfest gern mit meinen Eltern und mit meiner Schwester Naomi in Xanten gefeiert. Besonders ärgerlich war, dass ich nur zwei Stunden mit dem Auto gebraucht hätte. Die anderen Studenten in meinem Wohnheim und ich haben das Beste aus den Tagen gemacht. Hier in Antwerpen war glücklicherweise unglaubliches Wetter, also haben wir viele Ausflüge gemacht. Zumindest die waren in Belgien auch noch gruppenweise erlaubt, nur das Hinsetzen zum Picknick ist in Belgien wie in Deutschland auch heute noch verboten. Am Ostersonntag haben wir ein internationales Dinner gemacht, jeder Gast – es waren 15 verschiedene Nationalitäten von allen fünf Kontinenten vertreten – hat ein landestypisches Gericht beigesteuert. Am Ostermontag haben wir typisch italienisch gegrillt, es gab also nur Fleisch und Gemüse vom Grill. Ansonsten gibt es immer viel für die Uni zu tun, ich übe jeden Tag Geige, wir gehen einkaufen und kochen zusammen, sehen uns abends Filme zusammen an oder spielen Karten. Mit meiner Familie war ich zu Ostern über einen Videoanruf in Kontakt. Meine Mutter Simone hat das Handy an Ostern einfach auf einer Küchenleiter vor dem Frühstückstisch gestellt, sodass ich auch ein wenig teilhaben konnte.

Welcher Art sind die Vorsichtsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Belgien generell, wie gestalten sie sich im Moment im Bereich der Universität? Werden Sie auch online weiter studieren?