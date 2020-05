Corona-Pandemie : Wenige neue Infektionen im Kreis Wesel – Mann aus Xanten gestorben

Kreis Wesel Auch am Dienstag meldet der Kreis Wesel nur wenige neue Corona-Infektionen. Aber es gibt einen weiteren Todesfall: Ein Mann aus Xanten, der positiv auf das Virus getestet worden war, ist gestorben.

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen ist am Dienstag im Kreis Wesel weiter gestiegen, aber nur leicht, genauso wie am Vortag. Bis Dienstagmittag sei das Virus bei 545 Menschen nachgewiesen worden, berichtete das Gesundheitsamt (Stand: 5. Mai 2020, 12 Uhr). Das waren vier Infektionen mehr als am Montag und neun mehr als am Samstag.