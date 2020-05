Landhaus Köpp in Obermörmter : Auch Xantens Sterne-Koch bietet Essen zum Mitnehmen an

Xanten Jürgen Köpp und seine Mitarbeiter wollen zurück an den Herd, zumal viele Kunden schon angerufen haben. Zwar dürfen sie das Landhaus noch nicht wieder öffnen. Aber wie andere Restaurants auch können sie Essen zum Mitnehmen anbieten – natürlich fertig abgeschmeckt.

Einige Tage müssen Restaurants in NRW noch geschlossen bleiben. Aber sie dürfen Essen zum Abholen verkaufen. Das bieten viele schon an, das Landhaus Köpp in Obermörmter ab diesem Freitag ebenfalls: Ihn hätten viele Menschen angerufen und gefragt, ob er das nicht auch machen könne, sagte Sterne-Koch Jürgen Köpp. Deswegen habe er sich einige Gerichte überlegt, bei denen das möglich sei. Er und seine Mitarbeiter freuten sich, dass sie wieder an den Herd könnten. Sie bereiteten die Gerichte komplett zu: „Sie sind fertig abgeschmeckt.“ Der Kunde erhalte die Speisen in einer Vakuumverpackung und müsse sie zu Hause nur noch erwärmen – Köpp rät dazu, das Essen im Backofen zu erhitzen. „Wir geben eine Anleitung dabei.“ Zwei Vorspeisen, zwei Hauptgänge und ein Dessert bietet er zur Auswahl an. Dazu hat er Wein-Empfehlungen. Das Essen zum Mitnehmen gibt es freitags, samstags, mittwochs und donnerstags am Abend, sonntags am Mittag, montags und dienstags dagegen nicht. Bestellungen nimmt Köpp unter Tel. 02804 1626 entgegen. Je nachdem, wie es angenommen werde, könne er sich vorstellen, das auch künftig anzubieten. Köpp ist mehrfach ausgezeichnet worden. Seit 1992 erhielt er zum Beispiel 28 Mal hintereinander einen Michelin-Stern, zuletzt im Frühjahr.