Unfallgefahr durch Stau : Stadt Xanten prüft andere Zufahrt zum Wertstoffhof

Xanten Die Zufahrt zum Wertstoffhof in Birten soll künftig über eine andere Straße erfolgen. Das fordern Xantener Kommunalpolitiker, weil sich vor dem Gelände der Verkehr regelmäßig staut. Die Stadt prüft, welche Lösung möglich ist.

Wenn der Wertstoffhof in Birten geöffnet ist, bildet sich regelmäßig ein Rückstau bis auf die B 57. Xantener Kommunalpolitiker drängen deshalb darauf, dass die Zufahrt zum Gelände neu geregelt wird. Das Forum Xanten (FOX) und die CDU reichten dazu unabhängig voneinander Anträge bei der Stadt ein. Darin fordern sie, dass die Zufahrt zum Wertstoffhof künftig über den Neuen Bruchweg erfolgt. Die Stadt solle dazu Gespräche mit dem Landesbetrieb Straßen NRW und Schönmackers führen. Das Unternehmen betreibt den Wertstoffhof für Xanten, Alpen und Sonsbeck.

Durch den Rückstau entstehe regelmäßig „ein „erhebliches Gefahrenpotenzial“, schrieb Petra Strenk (FOX) in ihrem Antrag. Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Jens Lieven warnte vor einer „erhöhten Unfallgefahr“. Er schlug vor, dass auf der Rheinberger Straße mit einem Schild darauf hingewiesen werde, dass der Wertstoffhof nur noch über den Neuen Bruchweg angefahren werden solle. Strenk regte zusätzlich „ergänzende Verkehrsschilder“ an.

Die Stadt prüfe, wie sich die Verkehrsregelung anders lösen lasse, sagte Bürgermeister Thomas Görtz. Ein Hinweisschild reiche aber nicht aus, es müsse eine verbindliche Regelung gefunden werden, an die sich die Verkehrsteilnehmer dann halten müssten. Das müsse sich aber auch kontrollieren lassen. Er wies darauf hin, dass es sich um ein temporäres Problem handle. Wegen der Corona-Pandemie wird nur eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen gleichzeitig auf den Wertstoffhof gelassen. Die anderen müssen davor warten.

