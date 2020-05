Videokonferenzen des Fußball-Verbandes : FVN will jetzt noch eine Online-Umfrage starten

FVN will jetzt noch eine Online-Umfrage starten

Niederrhein Die Kreisliga-Vereine des Fußball-Kreises Kleve/Geldern sprechen sich bei Videokonferenzen bis auf eine Ausnahme für den Saisonabbruch aus. Die Klubs am Niederrhein sollen nun noch per E-Mail abschließend zum Thema befragt werden.

Dieses Ergebnis war in dieser Deutlichkeit zu erwarten. Auch fast alle Kreisliga-Vereine im Fußball-Kreis Kleve/Geldern haben fertig mit der mittlerweile schon seit Mitte März ausgesetzten Spielzeit 2019/2020. 43 Klubs des Kreises nahmen am Montag und Dienstag an den Videokonferenzen mit dem Verband Niederrhein teil. 42 Vereine sprachen sich dafür aus, die Saison sofort abzubrechen, keine Absteiger, aber dafür Aufsteiger zu ermitteln. Lediglich der SV Donsbrüggen machte den Vorschlag, die Spielzeit fortzusetzen.