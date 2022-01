Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Innerhalb von 24 Stunden sind 865 Infektionen dazugekommen

Kreis Wesel In dieser Woche sind bisher schon so viele neue Corona-Infektionen im Kreis Wesel gemeldet worden wie sonst in einer ganzen Woche. Allein am Mittwoch sind es 865. Der Inzidenzwert steigt deshalb weiter. Ein Überblick über die Lage in den Städten und Gemeinden.

Neue und aktive Fälle Der Kreis Wesel meldete am Mittwoch 865 neue Corona-Infektionen. Seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 gab es kreisweit nun insgesamt 34.289 Corona-Fälle. Davon gelten 29.472 Personen wieder als genesen. Unterm Strich sind damit zurzeit 4458 Menschen im Kreisgebiet infiziert.

Der Wert lag am Dienstag bei 598 (Dienstag: 509,8; Montag: 495,2; Freitag: 374; Donnerstag: 312,4; Mittwoch: 302,4; Dienstag: 280). Lage in Krankenhäusern 48 Menschen waren zuletzt wegen Covid-19 in den Krankenhäusern im Kreis Wesel (Stand: 18. Januar). Davon mussten 12 Personen auf der Intensivstation behandelt und 5 von ihnen beatmet werden. Am 17. Januar lauteten die Zahlen: 51 Patienten, davon 13 auf der Intensivstation, davon 5 mit Beatmung.

Das sind die aktuellen Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden:

Dieser Artikel wird von unserer Redaktion fortlaufend aktualisiert. Basis sind die Zahlen, die der Kreis Wesel als zuständiges Gesundheitsamt in der Regel montags bis freitags um die Mittagszeit veröffentlicht.

