Debatte im Stadtrat : Hamminkeln will von Gewinnen profitieren

Hamminkeln Der Kämmerer will mit den Überschüssen von Sparkasse und Wasserwerken den Haushalt konsolidieren. Doch angesichts des Vorhabens gibt es Kritik und Probleme.

Die Ratsbeschlüsse waren zwar ein deutliches finanzpolitisches Zeichen. Aber das regionale Finanzinstitut will aktuell Gewinne in die Rücklagen stecken und so das Eigenkapital stärken, weil sich die gesetzlichen Anforderungen erhöhen. Auch die Wasserwerke Wittenhorst könnten höhere Beiträge an die Stadt leisten, doch eine höhere Ausschüttung würde wohl steigende Wasserpreise bedeuten, und das ist nicht gewollt.