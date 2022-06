Kabarett-Trio Storno machte den Auftakt : Marienthaler Abende starten fulminant

Info

Historie Die Reihe der Marienthaler Abende gibt es bereits seit dem Jahr 1984, sie erlebt aktuell also ihre 39. Ausgabe. Die Veranstaltung zum Auftakt war schon nach vier Wochen ausverkauft, wurde berichtet. Weiter läuft die Show auf der überdachten Bühne ab, während sämtliche Bestuhlung im Freien steht.

Auftritte Wie geht es weiter im Programm der Marienthaler Abende? Am Mittwoch, 29. Juni, tritt Anne Folger mit ihrem Programm „Fußnoten sind keine Reflexzonen“ an. Am Mittwoch, 6. Juli, folgt A-cappella-Comedy mit LaLeLu, und am 13. Juli kommen die Bullemänner. Start ist jeweils um 20 Uhr.