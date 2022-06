Fahrsicherheitszentrum in Rheinberg : Aktionstag für das Kinderhospiz in Wesel

Aktionstag für das Kinderhospiz in Wesel

Fahrsicherheitszentrum in Rheinberg

Ein Moped Lilli von 1955 wird am Sonntag versteigert. Foto: Hochstein

Rheinberg/Wesel Am Sonntag, 26. Juni, findet von 10 bis 16 Uhr eine Benefizaktion unter dem Motto „Abgeblitzt 2022“ für das Kinderhospiz in Wesel statt. Alle Einnahmen kommen der Einrichtung zugute.

Die Mofa- und Mopedclub MMC Lagerschaden aus Rheinberg und Kolbenfresser haben sich für den Aktionstag auf dem Gelände des Fahrsicherheitszentrums an der Heydecker Straße in Millingen einiges ausgedacht und hoffen auf eine gute Beteiligung. Es gibt eine Oldtimer-Ausstellung, eine Teststrecke mit Blitzanlagen für Mopeds, Essen und Trinken und Aktionen für Kinder.

Auch wird ein seltenes Lilli-Moped von 1955 versteigert, Gebote können (und sollten) schon vorher unter der Mailadresse abgeblitzt-auktion@justmail.de abgegeben werden. Letzte Gebote können am Sonntag noch abgegeben werden. Auch eine Verlosung ist geplant, der Hauptpreis ist ein Mofa Hercules Prima S2. Wer mit seinem Moped die Teststrecke ausprobieren möchte, soll sich bitte unter abgeblitzt2022@justmail.de per Mail anmelden. Die Startgebühr beträgt zehn Euro. Ein Blitzerfoto wird später per Mail zugeschickt.