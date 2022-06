Aktionstag : Grüne prangern Missstände in der Migrationspolitik an

Grüne prangern Missstände in der Migrationspolitik an

Dinslaken Anlässlich des Welt-Geflüchteten-Tages findet eine Veranstaltung in der Ortsgeschäftsstelle der Grünen in Dinslaken, Duisburger Straße, statt.

Die Grüne Jugend (GJ) Kreis Wesel veranstaltet gemeinsam mit der GJ Dinslaken und der GJ Wesel am Montag, 20. Juni, anlässlich des Welt-Geflüchteten-Tages eine antirasistische Aktion in der Ortsgeschäftsstelle der Grünen. Ab 18 Uhr sind alle Interessierten Jugendlichen eingeladen, zur Duisburger Straße 50 zu kommen und gemeinsam über die Situation von Flüchtenden und die Missstände in der Migrationspolitik zu reden.