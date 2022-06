Hunderte Menschen mussten in Wesel kurzfristig evakuiert werden : Fünf-Zentner-Fliegerbombe auf dem Fusternberg erfolgreich entschärft

Hunderte Menschen mussten in Wesel kurzfristig evakuiert werden

Wegen der Bombenentschärfung muss auch der Bahnhof gesperrt werden, der nur wenige hundert Meter vom Fundort der Bombe in der Fusternberger Straße liegt. Foto: Stadt Wesel

Wesel Eine bei Sondierungsarbeiten an der Fusternberger Straße gefundene Fünf-Zentner-Fliegerbombe wurde am frühen Montagabend entschärft. Knapp 1400 Personen waren von einer Evakuierung betroffen. Es gab Straßensperrungen.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat am frühen Montagabend eine Fünf-Zentner-Fliegerbombe auf dem Fusternberg in Wesel entschärft. Wie die Stadt Wesel mitteilte, geht von dem Blindgänger keine Gefahr mehr aus. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde bei Sondierungsarbeiten an der Fusternberger Straße entdeckt.