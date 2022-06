Am Wochenende in Rheinberg : Yogakurse für die Aktion „Rheinberg hilft“

Rheinberg Unter dem Motto „Sommer, Sonne, Yogazeit“ teilen am kommenden Wochenende vier Rheinberger Yogalehrerinnen ihre Begeisterung für die Vielfalt des Yoga mit weiteren Interessierten. Der Erlös wird gespendet.

Die zeitliche Nähe zum Weltyogatag am 21. Juni haben die vier Frauen ganz bewusst gewählt. Schließlich hat dieser das Ziel die körperlichen und mentalen Vorteile von Yoga in die Welt zu tragen. Im Kursraum der Praxis „Körpermitte“ an der Moerser Straße 22 in Rheinberg und online im livestream via Zoom präsentieren Jessy Knop-Bizjak, Michelle Puiskens, Nina Bubeck und Vivan Nettelbeck in neun Kursen ihre Leidenschaft für Yoga und widmen diese einer guten Sache: Alle Einnahmen gehen an die Aktion „Rheinberg hilft – Hilfe für die Ukraine“.