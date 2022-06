Konzerte in Rheinberg, Vierbaum und Budberg : Mit Live-Musik in die Ferien

Peter Bursch und die Band Bröselmaschine spielen am Samstag im Schwarzen Adler. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Bevor am Wochenende die Sommerferien beginnen und dann viele in den Urlaub aufbrechen, gibt es noch einmal zahlreiche Veranstaltungen. Unter anderem finden mehrere Konzerte statt.

Bröselmaschine rockt live Die Kulturinitiative Schwarzer Adler hat am Samstag, 25. Juni, 20 Uhr, Peter Bursch und die Bröselmaschine (RP-Archivfoto: arfi) zu Gast im Saal an der Baerler Straße 96. Sie spielen dynamischen und progressiven Rock mit Folk- und psychedelischem Einfluss. Heute zählt die Formation zu den ältesten aktiven Rockbands Deutschlands, die weltweit seit über 50 Jahren unterwegs ist. Die Besetzung: Stella Tonon – Gesang, Detlef Wiederhöft – Bass, Michael Dommers – Gitarre, Manni von Bohr – Drums, Tom Plötzer – Keyboard, Peter Bursch – Gitarre, Sitar, Gesang. Karten zum Vorverkaufspreis von 25 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren gibt es in Rheinberg im Schwarzen Adler täglich außer dienstags ab 17 Uhr oder bei Eventim.

Olga Konkova tritt mit anderen Musikern am Freitag in der Alten Kellnerei in Rheinberg auf. Foto: Veranstalter

Kulturprojekte Niederrhein Das Ensemble Konkova/Johansen/Joray/Olshansky/Villmow gastiert am Freitag, 24. Juni, ab 20 Uhr, in der Alten Kellnerei am Innenwall 104 in Rheinberg. Gisle Johansen (Saxophon), Silvan Joray (Gitarre), die Pianistin Olga Konkova (Foto: Veranstalter), Nikolai Olhansky (Kontrabass) und Frederik Villmow (Schlagzeug) haben unterschiedliche kulturelle und musikalische Hintergründe. Das Quintett versteht sich als musikalisches Labor, in dem sich alle gleichermaßen als Musiker und Komponisten einbringen. Alle Musiker komponieren sonst für ihre eigenen Bands und treten zum ersten Mal gemeinsam auf. Der Eintritt ist frei, in einem herumgereichten Hut wird für die Musiker gesammelt.

Das Ensemble „NeckarGanga“ bringt indische Klänge in den Budberger Gemeindehausgarten. Foto: Veranstalter

Weltmusik in Budberg Am Dienstag, 28. Juni, 19 Uhr, findet im Gemeindehausgarten der Evangelischen Kirchengemeinde Budberg, Bischof-Roß-Straße 17a, ein Konzert des Ensembles „NeckarGanga“ (Foto: Veranstalter) statt. Ausweichort bei Regen ist die Evangelische Kirche gegenüber. Peter Hinz – Percussion, Shyam Rastogi – Sitar, Sandip Rao Kewale –Tabla, Keshava Rao Nayak – Tabla, Jonathan Sell – Kontrabass und Steffen Dix – Saxophon spielen World Beats, Jazz und klassische nordindische Musik. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, in einem Hut wird für die Musiker gesammelt.

(up)