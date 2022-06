Polizei sucht nun Zeugen : Mann belästigt 12-Jährige aus Wesel im Bus

Wesel Nachdem das Mädchen einen Sitzplatz gefunden hatte, setzte sich ein Unbekannter daneben und berührte es laut Polizei unsittlich. Die Ermittler hoffen auf neue Hinweise von Fahrgästen.

Ein Mann hat am Freitag eine Jugendliche in einem Bus belästigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stieg die 12-jährige Weselerin am Nachmittag gegen 16 Uhr an der Halterstelle am Mölderplatz in einen Bus der Linie 64 Richtung Bocholt. Nachdem sie einen Sitzplatz gefunden hatte, setzte sich ein Unbekannter neben das Mädchen. Er berührte die 12-Jährige unsittlich, wie die Polizei weiter mitteilte, woraufhin diese sich wegsetzte und an der Haltestelle an der Hermann-Hesse-Straße in Wesel-Blumenkamp ausstieg. Der unbekannte Fahrgast blieb im Bus sitzen.