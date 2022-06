Wieder ein Schützenfest nach Corona : Bürgerschützen Gahlen feiern ihr dreitägiges Volksfest

Gahlen Nach der Corona-Pandemie wollen die Mitglieder nach zwei Jahren endlich wieder neuen Majestäten zujubeln. Das Fest beginnt am Freitag, 24. Juni, und dauert drei Tage. Das sind die Pläne.

Nach zweijähriger coronabedingter Pause wird es in diesem Jahr wieder ein neues Königspaar in Gahlen geben. Noch regieren Philip Uhlenbruck und Lena Großblotekamp im Lippedorf. Doch schon am 25. Juni werden die von Oberst Dominik Schneider geleiteten Gahlener Bürgerschützen ihren neuen Majestäten zujubeln.