Fünf Mitglieder aus dem Vorstand ausgeschieden : Kreishandwerksmeister Günter Bode aus Moers wiedergewählt

Günter Bode wurde in seinem Amt bestätigt.Gegenstimmen gab es keine. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Kreis Wesel Günter Bode bleibt auch in den kommenden fünf Jahren Chef aller Handwerker im Kreis Wesel. Während der jüngsten Mitgliederversammlung wurde er einstimmig wiedergewählt.

Darüber hinaus gehören Kreislehrlingswart Thomas Grote (SHK-Innung) sowie Klemens Mues (Elektro), Hanns Hoppermann (Tischler), Klaus-Peter Neske (Friseur), Gerhard Landwehrs und Michael Müller (Bau), Hans-Werner Schumacher (Dachdecker) und Rainer Theunissen (Metall) dem neugewählten Vorstand an.

Engagement in Brüggen

Zu Beginn des Abends hatte er betont, dass sich das Handwerk in der Pandemie als verlässlicher starker Wirtschaftszweig gezeigt habe. Mit wenigen Ausnahmen seien die Gewerke gut durch die Pandemie gekommen. Lediglich das Nahrungsmittelhandwerk und die Friseure seien stark durch die Corona-Einschränkungen betroffen gewesen. Nun stehe das Handwerk wieder unter Druck durch Lieferengpässe, Preissteigerungen, Fachkräftemangel und den Krieg in der Ukraine. „Insgesamt turbulente Zeiten für das Handwerk,“ so Bode. Allerdings zeigte er sich überzeugt, dass das Handwerk auch diese Krise meistern werde.