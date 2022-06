Andreas Grzona und Stefan Trienekens im Interview : „König muss lieb zu den Ministern sein“

Paulina Grzona und Anni Trienekens haben ihre Väter, Schützenkönig Andreas Grzona und Präsident und Minister Stefan Trienekens, interviewt. Foto: St. –Georgius-Bruderschaft

Auwel-Holt Worum geht es beim Schützenfest der Georgius-Bruderschaft? Gibt es auch Eis? Paulina Grzona und Anni Trienekens haben ihre Väter, den König und den Präsidenten, befragt.

Vor dem Schützenfest der St.-Georgius-Bruderschaft Auwel-Holt Westerbroeck 1503 haben Paulina Grzona und Anni Trienekens ihre Väter, den Schützenkönig Andreas Grzona und den Präsidenten und Minister Stefan Trienekens, zur Einstimmung auf das Fest interviewt.

Anni Warum bist du Präsident der Bruderschaft?

Info Der Fahrplan für das Schützenfest Treasure spielen Samstag. ⇥Foto: Band Foto: treasure Freitag, 24. Juni 15 Uhr Maibaumfahren der Bruderschaft mit dem Musikverein, anschließend Aufstellen am Festzelt, 19.30 Uhr Fassbier-Anstich durch den Bürgermeister und den Präsidenten, 20. Uhr Schützenparty „90er Jahre Disco“ mit DJ Porree. Samstag, 25. Juni 15 Uhr Abholen Majestät König Andreas I. (Grzona) mit Königin Marion, 17 Uhr Abholen aller geladenen Bruderschaften und Umzug, 17.30 Uhr Parade mit Fahnenschwenken auf dem Schulweg, 18.30 Uhr Einzug ins Festzelt und Platzkonzert der Musikvereine, 20 Uhr Königs-Gala-Ball mit der Band „Treasure“. Sonntag, 26. Juni 11Uhr Hl. Messe in der St.-Georg-Kirche Auwel-Holt, anschließend Kranzniederlegung, 13 Uhr Frühschoppen mit Auszeichnung verdienter Schützenbrüder, 17 Uhr Ziehung der Gewinnerlose der Verlosung.

Stefan Trienekens Das Thema Schützen war in meiner Familie eigentlich permanent vorhanden. Mein Vater Matthias war schon König und Präsident in der St. Georgius und mein Bruder Frank war auch Schützenkönig in der Jungbruderschaft St. Sebastianus. Selber durfte ich Page bei meinen Eltern sein, Offizier und Minister in der St. Sebastianus. Die knappen zehn Jahre als Fahnenschwenker habe ich auch sehr genossen. Als dann vor zehn Jahren Willi Rosengarten auf mich zukam und mich fragte, habe ich nicht lange überlegen müssen. Es ist ein Verein mit wahnsinniger Tradition und gleichzeitig gibt der Verein einem die Möglichkeit unter dem Leitbild „Glaube, Sitte, Heimat“ viele gemeindeinhaltliche Themen anzugehen. Wenn man dann noch sagen kann einen Vorstand zu haben der auf der gleichen Wellenlänge ist, ist man auf dem richtigen Weg.

Anni Wie bist du König geworden?

Andreas Grzona Ich habe den letzten Schuss auf den Vogel abgegeben, bevor er runtergefallen ist. In diesem Fall war es der 522. Schuss nach einem spannenden Schießen mit einigen Beteiligten im Königsrennen.

Paulina Was muss ein König denn so alles machen?

Grzona Vor allem vertrete ich die Bruderschaft in offiziellen Terminen und trage das Königssilber der Bruderschaft auf unserem und den kommenden Schützenfesten etwa des Stadtbunds. Auf dem Schützenfest tanze ich mit meinem Hofstaat ein traditionelles Menuett, den Königswalzer mit meiner Königin Marion und als Highlight einen Extratanz für den wir viele Monate mit dem Hofstaat geübt haben. Ein besonderer Dank gilt dabei Matta Peters, Frank Wienen und Jessica Gier, die die Tänze mit uns einstudiert haben.

Trienekens Ein König muss immer lieb zu seinen Ministern sein. (lacht)

Grzona Nicht nur zu seinen Ministern, sondern auch zu deren Frauen, den Offizieren, der Wache, den Nachbarn und vor allem zu seiner eigenen Königin. (lacht ebenfalls)

Paulina Wofür sind die Röschen?

Trienekens Sie zeigen im Dorf, wer in diesem Jahr den aktiven Kern des Schützenfestes darstellt und bindet die Nachbarschaften in die Vorbereitung des Festes mit ein. Die Farben der Rosen sind dabei traditionell rot-weiß und für das Königshaus gelb oder golden.

Paulina Wer ist alles im Hofstaat?

Grzona Im Hofstaat sind neben uns noch meine Minister mit ihren Frauen. Dies sind Stefan und Andrea Trienekens, Norbert und Martina Holtmanns, Jürgen und Marion Rattmann, Stefan und Claudia Neinhuis, Norbert und Katrin Auwelaers sowie Stephan und Christina Kretz.

Anni Wie viele Mitglieder sind denn insgesamt in der Bruderschaft?

Trienekens In unserer Bruderschaft sind aktuell 256 Mitglieder mit einem Altersspektrum von 35 bis 96 Jahren, wofür wir sicherlich für jeden ein Angebot zu bieten haben.

Anni Sind auch Frauen in der Bruderschaft?

Trienekens Es gibt Bruderschaften, wo Frauen dabei sind, in unserer Bruderschaft aber aktuell nicht. Die Frage stellt sich für uns in der jetzigen Situation auch noch nicht. In unserer Gemeinde haben wir eine sehr starke Frauengemeinschaft, die uns zum Beispiel beim Vogelschießen und beim Schützenfest unterstützt.

Paulina Ab wann darf man in eure Bruderschaft?

Trienekens Aus verschiedensten Gründen hat man sich darauf verständigt, dass man als Verheirateter oder im Alter von etwa 30 Jahren in die St.-Georgius-Bruderschaft eintritt.

Paulina Nochmal zum Schützenfest. Wie lange dauert das eigentlich?

Grzona Das Schützenfest dauert drei Tage lang. Es beginnt am Freitag für die Schützen der St.-Georgius-Bruderschaft mit dem Maibaum fahren und für alle am Abend mit dem Fassanstich und anschließender Schützenparty im Festzelt. Am Samstag ist dann der Haupttag mit Umzug, Fahnenschwenken und Königsgalaball. Der Sonntag wird dann mit einer feierlichen Messe begonnen, bevor ein Frühshoppen im Zelt mit Ehrung der verdienten Mitglieder und einer großen Verlosung das Fest beschließt.

Anni Wer kommt alles zum Schützenfest?

Trienekens Traditionell sind alle Schützenvereine des Stadtbundes Straelen eingeladen. Dazu gesellen sich die Musikvereine der Umgebung und weitere Schützenvereine aus den umliegenden Orten auch über die nahe Landesgrenze hinweg. Wir hoffen aber auch auf viele Besucher aus nah und fern, die uns bei unserem Festtag begleiten.

Paulina Gibt es Eis, Pommes und Bier?

Grzona Eis gibt es leider nicht und Bier für dich schon gar nicht. Dafür gibt es eine Cafeteria der KfD am Sonntag, wo auch süße Nasen etwas zu naschen finden. Es gibt natürlich gekühlte Getränke aller Art und für die Erwachsenen Besucher wird es auch Bier zu kaufen geben. Eine Portion Pommes kann ich dir gerne bei unserem Festwirt kaufen.

Anni Welche Farben haben die Kleider der Frauen?