Anregungen kamen auch vom Seniorenbeirat : Gemeinde eröffnet den neuen Generationenspielplatz

Die Begeisterung war groß: Viele Kinder zog es am Eröffnungstag des Spielplatzes zum Wasserspiel. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Nach rund zwei Jahren Planung und Bauen präsentierte Bürgermeister Mike Rexforth jetzt den neuen Mehrgenerationen-Spielplatz an der Goethestraße. Dort gibt es viele Neuerungen, von denen auch ältere Mitbürger profitieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

Einer der schönsten Spielplätze der Gemeinde Schermbeck ist zwischen der Goethestraße und dem Mühlenbach in der Nähe des Lönsweges im Beisein des Bürgermeisters Mike Rexforth in Betrieb genommen worden. Eigentlich sollte der Spielplatz bereits im März eröffnet werden. In den vergangenen Wochen wurde daher mehrfach im Rathaus nachgefragt, warum die Absperrung nicht beseitigt werden könne. Es gab gleich zweimal Probleme mit den Versuchen, Rasen zu säen. Schließlich entschied man sich für Rollrasen, der regelmäßig bewässert wurde.

Umso mehr freute sich am vergangenen Mittwoch der Nachwuchs, als Mitarbeiter des Bauhofs die Absperrzäune entfernten. Die Rückschau des Bürgermeisters auf die Planungen der Erneuerung des Spielplatzes überließen die Kinder den Erwachsenen, weil der Matschtisch mit seinem kühlenden Wasser eine viel größere Anziehungskraft ausübte. Am 12. März 2014 beauftragte der Betriebsausschuss das Essener Planungsbüro Davids, Terfrüchte + Partner (DTP) mit der Erstellung eines Spielplatz- und Bewegungsraumkonzeptes. Im Jahre 2016 begann die Gemeinde Schermbeck mit der Umsetzung des sechsteiligen Konzeptes.

Info Eine Karte mit QR-Code von allen Spielplätzen Digital Eine Stele am Nordwest-Ende des Spielplatzes zeigt eine Karte mit den 23 Spielplätzen im Gemeindegebiet. Ein QR-Code ermöglicht den Zugang zu den Beschreibungen der anderen Spielplätze mit ihren jeweiligen Besonderheiten. Die Podcast-Arbeitsgemeinschaft der Gesamtschule wird auch den Spielplatz an der Goethestraße zu einer Hörstation ausgestalten.

Die Planungen für die Neugestaltung des Spielplatzes an der Goethestraße wurden am 17. September 2020 zunächst dem Arbeitskreis „Spiel- und Bewegungsraumkonzept“ vorgestellt, bevor die Bürger am 23. September 2020 Gelegenheit erhielten, weitere Anregungen vorzutragen. Diese Anregungen wurden vom Planungsbüro in die Entwurfsplanung eingearbeitet.

An der Goethestraße wurde der Spielplatz zu einem Mehrgenerationen-Spielplatz umgestaltet. Das defekte Klettergerüst wurde ausgetauscht. In der Mitte entstand ein Sandbereich. Mittendrin wurden ein Wasserspiel und ein Klettergerüst für die Kinder errichtet. Die vom gemeindlichen Seniorenbeirat angeregten Sitzbänke wurden unter schattenwerfenden Bäumen aufgestellt.

Ein bis zu 1,30 Meter hoher Hügel umgibt den runden Mittelteil. Ein Bouleplatz, der wegen seiner Breite von vier Metern und seiner Länge von zehn Metern als Turnierplatz für professionelle Spiele dienen kann, ist entstanden. Ein ähnlicher Platz am Rande der Wallgrabenzone, der im Rahmen des Spielplatz- und Bewegungsraumkonzeptes entstand, wurde von der Bevölkerung sehr gut angenommen.

In der Nähe des Sandspielbereiches erwarten die Kinder ein Holzpferd und eine Kletterstruktur. Am Südrand des Spielplatzes wurde die bestehende Doppelschaukel nach einer neuen Lackierung ein wenig versetzt. Ein Bewegungspfad und eine Aktivwiese bieten Platz für sportliche Betätigungen. Der Bewegungsparcours erhält einen Fallschutz, einen Holzhäckseluntergrund, der nahtlos in die Rasenfläche übergeht.