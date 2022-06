Brauchtum in Rommerskirchen : Oekoven freut sich auf die Kirmes

Oekoven Die St. Sebastianus Bruderschaft atmet auf: Die Corona-Pause ist endlich vorbei. Damit nähert sich auch das Ende der Amtszeit des Langzeitkönigspaares Hans-Willi Busen und Margit Busen-Kämmerling.

Der festliche Reigen beginnt am Samstag, 25. Juni, mit dem Einschießen der Kirmes durch die Artillerie „Oekover Boschte“ und der Kanone „Agatha“. Am frühen Nachmittag spielt das Tambourcorps Oekoven die Kirmes ein, bevor es um 16.30 Uhr für alle aktiven Schützen zum Antreten am Schützenplatz geht, um das Königs- und Kronprinzenpaar zur Krönungsmesse durch das Regiment an der Residenz auf der Römerstraße abzuholen. Oberst Frank Eidner, Oberstadjutant Klaus Eggert und Hauptmann Kai Kokott – der ab diesem Jahr die Regimentsführung komplettiert – haben auch in 2022 das Sagen über die Schützen.