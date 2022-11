Politik in Wermelskirchen : Mehrheit beantragt Resolution zur Brückenbaustelle der A1 in Hünger

Von Bauarbeiten ist an der Autobahnbrücke über die A1 in Hünger nichts zu erkennen. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Die Baustelle an der Autobahnbrücke in Hünger sorgt weiter für Wirbel. Nun soll in der Ratssitzung im Dezember über eine Resolution abgestimmt werden.

Mit einem gemeinsamen Antrag von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Bürgerforum, FDP, Freien Wählern, AfD und Zukunft Wermelskirchen setzt eine deutliche Mehrheit der Kommunalpolitik eine Anregung aus der wöchentlichen „Ansichtssache“ der Bergischen Morgenpost um. Sie fordern die Verabschiedung einer gemeinsamen Resolution des Stadtrats zur Baustelle an der Autobahnbrücke in Hünger.

In dem vorliegenden Papier, das in der Dezember-Ratssitzung zur Abstimmung kommt, heißt es: „Der Rat der Stadt Wermelskirchen fordert den Bundesminister für Digitales und Verkehr wie auch die Verantwortlichen der Autobahn GmbH auf, die Baumaßnahmen an der Brücke der L 157 über die A1 in Wermelskirchen schnellstmöglich zum Abschluss zu bringen, gegebenenfalls neuerlich auftretenden verzögernde Umstände unbürokratisch und pragmatisch zu lösen und den Verkehr über die Brücke in beide Richtungen mittels einer Baustellenampel zu realisieren. Zudem ist die Baustelle hinsichtlich des sie passierenden nicht motorisierten Verkehrs so zu sichern, dass insbesondere für Fahrradfahrer und Fußgänger keine Sicherheitsrisiken bestehen.“

Die zur Abstimmung stehende Resolution ist von Bürgermeisterin Marion Lück sowie Michael Schneider (CDU), Jochen Bilstein (SPD), Stefan Janosi (Die Grünen), Oliver Platt (Bürgerforum), Marco Frommenkord (FDP), Henning Rehse (Freie Wähler), Karl Springer (AfD) und Andreas Müßener (Zukunft Wermelskirchen) unterzeichnet.

