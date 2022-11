Hobbymesse "Katt kreativ" in Wermelskirchen : Viele kreative Ideen, aber die Kauflust ist gehemmt

Katt kreativ: Die Müngstener Brücke im Miniformat: So wie Doris Johann haben viele kreative Köpfe am Wochenende ihre Kunst in der Katt präsentiert. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Nahezu 60 Kunsthandwerker zeigten am Wochenende in der Kattwinkelschen Fabrik bei „Katt kreativ“ ihr Können. Aussteller spüren Zurückhaltung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Ein bisschen Stroh, Papier und dazu Draht: Iris Schüssler zaubert Weihnachtsdeko. An ihrem Stand in der Kattwinkelschen Fabrik entstehen Sterne und Vögel, Herzen und Bäume. „Die Sterne sind schon ausverkauft“, sagt sie am Samstagnachmittag, „da muss ich für morgen noch ein paar nachmachen“. Gesagt. Getan. Iris Schüssler beginnt zu basteln. Sie sei sehr zufrieden mit dem Betrieb am ersten Tag von Katt kreativ: „Aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich vor allem niedrigpreisige Dinge anbiete“, sagt sie.

Und tatsächlich: Wer bei Katt Kreativ seine Runde dreht, der hört am Wochenende ganz unterschiedliche Stimmen. Die Kunden seien in diesem Jahr nicht so kauffreudig wie in anderen Jahren, sagt Anneliese Hupa. Es habe Jahre gegeben, da sei ihre Ausstellungsfläche am Abend leer gewesen. „Wir spüren insgesamt eine Zurückhaltung“, sagt dann auch Mitorganisatorin Andrea Wolske, „bei uns gibt es halt nicht die Dinge, die man braucht, sondern solche, die man sich gönnt.“ Und in Zeiten, in denen das Geld bei vielen nicht mehr locker säße, sei der Verkauf auch auf Hobbymessen schwierig.

Trotzdem sind die Veranstalter am Samstagnachmittag „absolut zufrieden“ – viele Menschen seien unterwegs, bereits am Samstagmorgen seien die vielen Stammbesucher da gewesen. Es ist eine Art Neustart, nachdem der Markt im Frühling noch deutlich zurückhaltender ausgefallen war. Das ganze Jahr über sei man unsicher gewesen, ob der Herbstmarkt wegen der Pandemie überhaupt stattfinden könne, sagt Andrea Wolske. Am Ende gab es keine Einschränkungen – nur auf den zusätzlichen Raum der Stadtbücherei verzichteten die Veranstalter.

Trotzdem sind 60 Aussteller untergekommen und sorgen für ein buntes Bild. Schiefer und Holz, Papier und Wolle, Perlen und Stoff: Viele schöne, selbstgemachte Dinge suchen einen neuen Besitzer. Und eine ganze Reihe der Kunsthandwerker bastelt und malt am Stand und gewährt den Besuchern einen Blick über die kreative Schulter. Doris Johann aus Hünger hat Bergische Motive in kleine Papieranhänger gezaubert. Kerstin Sonnenschein aus Dabringhausen hat Kerzen individualisiert und dabei auf eindrucksvolle Schriftzüge gesetzt: „Dawerkuser Dorfkind – und stolz darauf“.

Zwischen Socken, Taschen und Schmuck finden die Besucher auch aufgearbeitete Skateboards mit neuer Funktion, Fotokunst in Rahmen und die heitere Gruppe an den Spinnrädern, die zu den Stammgästen bei Katt Kreativ gehört.