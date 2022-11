Zwischen Kamp-Lintfort und Alpen : Unbekannter wirft Stein von A57-Brücke auf durchfahrendes Auto

Kamp-Lintfort Als ein 45 Jahre alter Autofahrer die Autobahnbrücke an der Xantener Straße passiert, schlägt plötzlich etwas auf seiner Windschutzscheibe ein. Die Polizei sucht nach einem Mann mit Fahrrad.

Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen einen Stein von einer Autobahnbrücke über der A57 geworfen und damit ein Auto getroffen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 45 Jahre alter Autofahrer aus Kamp-Lintfort gegen 8.50 Uhr mit einem schwarzen 3er-BMW in Richtung Nimwegen unterwegs. An der Ausfahrt Alpen wollte er die Autobahn verlassen.

Als er sich in Höhe der Autobahnbrücke an der Xantener Straße befand, die im Bereich zwischen Kamp-Lintfort und Alpen liegt und über die Autobahn führt, fiel ihm laut Polizei ein Unbekannter auf. Dieser lehnte am Brückengeländer. Aus Vorsicht reduzierte der 45-Jährige seine Geschwindigkeit, als plötzlich etwas in seine Windschutzscheibe einschlug.