Kinder stellen in Wermelskirchen aus : Große Kunst aus kleinen Händen

Paula (l.) und Emma stellen ihre Kunstwerke vor: „Wasserwal“ und „Fröschli“ gehören zu den 88 ausgestellten Bildern im Heisterbusch. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Die Kita-Kinder aus dem Heisterbusch haben ihre erste eigene Ausstellung eröffnet. Insgesamt 88 Werke von 22 Kindern haben ihren Weg in die feine Präsentation gefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Das Wasser ist übersät mit Seerosen. Eine Brücke spannt sich über die Idylle. Claude Monet hat im Jahr 1899 mit seinem Bild ein Kunstwerk für die Ewigkeit geschaffen. „Meins sieht so ähnlich aus“, verkündet ein Junge und deutet dann auf seine eigenen Seerosen, die einen Platz in einem Bilderrahmen gefunden haben.

Und tatsächlich: Farben und Formen lassen erahnen, dass der Fünfjährige das Werk des großen französischen Künstlers kannte. „Wir haben mit den Kindern über Kunst, Künstler und Museen gesprochen“, erzählt Carola Klee, Erzieherin in der Kindertagesstätte Heisterbusch: „Und dann sind wir selbst Künstler geworden.“ Das Ergebnis haben die Kinder in den vergangenen beiden Tagen vor allem ihren Eltern, Großeltern und auch Verwandten in ihrer ersten eigenen Ausstellung im benachbarten Gemeindehaus gezeigt.

Insgesamt 88 Werke von 22 Kindern haben ihren Weg in die feine Präsentation gefunden. Die Zweijährigen haben dabei ihre Kunst genauso eingebracht wie die Sechsjährigen – jeder auf seine ganz eigene Weise. „Mit den Jüngsten sind wir ganz niederschwellig in das Thema Farbenlehre eingestiegen“, erklärt Carola Klee. Kunstwerke sind trotzdem entstanden: Die Zweijährigen haben Farben gemischt oder rotierendes Papier mit Farben und Schwämmen bearbeitet und so abstrakte Kunst erschaffen. „Während die Älteren viele verschiedene Techniken ausprobiert haben“, erklärt die Erzieherin und deutet auf die gerahmten Werke, die mit Hilfe von Murmeln in Schuhkartons entstanden sind. Daneben zeigen die Kinder gerahmte Bilder, bei denen sie die Tupftechnik angewendet haben. Strohhalme, Steine, Stifte und Pinsel: Die große Ausstellung zeigt viele verschiedene Bereiche.

„Das hat viel Spaß gemacht“, erzählen unterdessen die vierjährige Paula sowie die drei Jahre alte Emma und deuten auf ihre Werke aus Glas und Stein. „Ich habe einen Wal in einem See gemalt“, erzählt Paula – mit viel Farbe für den runden Körper. Ihrem Werk hat sie den Namen „Wasserwal“ gegeben. Gleich daneben steht das Kunstwerk von Emma. „Fröschli“ hat sie es genannt und neben einen großen runden Wal einen kleinen Frosch gemalt. „Die sind Freunde“, sagt die Dreijährige und führt dann ihre Eltern gut gelaunt durch die Ausstellung.

„Es war uns wichtig, den Bildern am Ende auch die verdiente Wertschätzung zu geben“, sagt Carola Klee. Die Eltern spendeten Rahmen und Geld und so entstand die farbenfrohe Ausstellung im Gemeindehaus. Die Kinder selbst entschieden dann, dass nur diejenigen durch die Tür kommen, die auch eine Eintrittskarte haben – genauso wie in einem Museum eben. Sie verkauften die entsprecehnden Tickets an ihre Eltern.