150 Jahre Wermelskirchen : Beim Stadtjubiläum liegt viel in den Hände der Ehrenamtlichen

In 2023 wird die Verleihung der Stadtrechte an Wermelskirchen, hier der Blick auf die Innenstadt, vor 150 Jahren gefeiert. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Zur Vorbereitung der Feierlichkeiten im kommenden Jahr in Wermelskirchen kristallisieren sich Strukturen heraus. Pflöcke schlagen das Bürgerfest und der Festumzug ein.

Mit 75.000 Euro an verfügbaren Mitteln steht „quasi nichts drin“ im Doppelhaushalt 2022/23 für das Jubiläum der Verleihung der Stadtrechte vor 150 Jahren an Wermelskirchen, das im kommenden Jahr gefeiert wird. So formuliert es Bürgermeisterin Marion Lück auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kultur, Freizeit und Tourismus: „Wir müssen aus nichts Diamanten zaubern.“ Aber, so die Bürgermeisterin: „Ich bin zuversichtlich. Bei uns in der Stadt ist das Ehrenamt unheimlich wichtig und es zeichnet sich ab, dass sich das auch bei den Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum ausgiebig und engagiert einbringt.“ Die Bereitschaft und Begeisterung, mit zu wirken, stimme sie optimistisch, konstatiert Marion Lück: „Wir haben allerdings gemeinsam noch einen echten Weg vor uns.“

Dafür ist noch ein wenig Zeit, wenn auch nicht allzu viel: So ist der Festempfang der Stadt von der Verwaltung auf Samstag, 12. August, terminiert. Dieser formelle Akt soll laut den derzeitigen Planungen in ein Bürgerfest ab 13 Uhr übergeben, das auf dem Platz an der unteren Carl-Leverkus-Straße am Naturweihnachtsbaum stattfinden soll. „Dafür haben wir bereits mit Ach und Krach eine Open-Air-Bühne gebucht, denn es ist zur Zeit gar nicht so einfach, etwas verfügbares zu finden. Und einen Top-Act als Highlight haben wir auch schon – den verraten wir aber noch nicht“, blickt Bürgermeisterin Marion Lück aus.

Zwei Wochen später am Samstag, 26. August, zur Herbstkirmes soll ein Festumzug unter Beteiligung möglichst vieler Vereine durch die Innenstadt geben. „Hierzu hat der Vorsitzende des Marketingvereins ‚Wir in Wermelskirchen‘, André Frowein, die Federführung übernommen“, erklärt die Bürgermeisterin, die gemeinsam mit ihren Stellvertretern Stefan Leßenich und Norbert Galonska die Struktur der Vorbereitung des Stadtjubiläums in Arbeitsgruppen unterteilt hat, die mal fixer und mal flexibler agieren würden.

Zu den Arbeitsgruppen gehören die „Musik“ (Federführung: Michael Dierks, Kulturinitiative Wermelskirchen), „150 Jahre, 150 Geschichten“-Buch (Kathrin Kellermann, Pressesprecherin der Stadt), „Karneval“ (Wolfgang Schumacher, Festausschuss Dabringhausen), „Sport“ (Rainer Bleek, Stadtsportverband), „Städtepartnerschaft“ (Kirsten Bubenzer, Hauptamt der Stadtverwaltung), „Kirchen“ (Pfarrer Volker Lubinetzki, Evangelische Kirchengemeinde) sowie „Stadtführung“ (Yvonne Kuhl, Stadt Wermelskirchen). Wie Bürgermeisterin Marion Lück informiert, gesellt sich noch die Arbeitsgruppe „Kindertagesstätten“ hinzu.