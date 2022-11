Haus Eifgen in Wermelskirchen : Eine musikalische Lesereise mit McCartney, Springsteen und Obama

Wermelskirchen Die siebte Ausgabe von „LitAmAbend“ im Haus Eifgen in Wermelskirchen war am Dienstagabend sehr gut besucht. Die Zuhörer waren begeistert von der kurzweiligen Veranstaltung.

Eine passende Dekoration, denn er hatte sich als Vorlese-Lektüre das Gespräch zwischen Barack Obama und Rock-Ikone Bruce Springsteen ausgesucht – „Renegades: Born In The USA“. Es war ein Gespräch, das diese beiden großen Amerikaner in Form eines achtteiligen Podcast von Februar bis April 2021 aufgenommen - und dann in Buchform veröffentlicht hatten. De Giorgi las etwa eine gute halbe Stunde aus diesem Gesprächsbuch vor. Dabei schaffte er es, so abwechslungsreich rüberzukommen, dass man sich dem Charme dieser Unterhaltung nur schwer entziehen konnte.

Der zweite Teil des Abends wurde von Dierks gestaltet. Paul McCartney habe zwar keine Biografie geschrieben, wohl aber Dutzende und Hunderte von Songtexten, die in einem dicken Band mit dem Titel „Lyrics“ veröffentlicht wurden. Aus diesen Texten hatte Dierks eine gute Handvoll mitgebracht – die er auch am Flügel immer wieder einmal anspielte. „Spontaneität will gut geplant sein“, sagte er schmunzelnd und stieg mit „In My Life“ und „And I Love Her“ ein. Er pendelte zwischen dem Klavier und dem Vorlesetisch. Dort las Dierks als erstes „She‘s A Woman“ vor – und natürlich die dazugehörige Hintergrundgeschichte gleich mit. Und dann kam er ins Erzählen. „Wenn ich so weiter quatsche, sitzen wir morgen früh noch hier“, sagte er gut gelaunt, ehe er mit der Love-Story „Martha, My Dear“ weitermachte. Die sich übrigens an den ersten Hund richtete, den der junge McCartney hatte. Darin schwang immer ein subtiler britischer Humor mit. Wie auch in „Maxwell‘s Silver Hammer“, dieser kleinen Geschichte über einen Serienmörder.