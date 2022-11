Polizei hofft auf Hinweise : Vier Autos innerhalb von nur zwei Stunden in Wermelskirchen aufgebrochen

Vier Autos innerhalb von nur zwei Stunden in Wermelskirchen aufgebrochen

Wermelskirchen Gleich vier Pkw-Aufbrüche an nur einem Tag in Wermelskirchen sind der Rheinisch-Bergischen Kreispolizeibehörde angezeigt worden.

Alle trugen sich nach Polizeiangaben am Montag, 14. November, zu. Zwei davon ereigneten sich auf einem Parkplatz an der Straße Dreibäumen zwischen 15.30 und 16.15 Uhr. Hier stahlen die unbekannten Täter eine Geldbörse aus einem Dacia und eine Handtasche aus einem Opel. Wie die Täter ins Fahrzeuginnere gelangten, ist bislang unklar.

Die anderen beiden Taten ereigneten sich auf einem Parkplatz an der Straße Unterwinkelhausen. Zwischen 17 und 17.30 Uhr schlugen die Täter an zwei Pkw jeweils eine Seitenscheibe ein. Aus einem Porsche wurde eine Handtasche, aus einem Honda eine Einkaufstasche entwendet. In allen erbeuteten Gegenständen befanden sich weitere Wertgegenstände, wie die Beamten berichten.