Am zweiten Adventswochenende : Der Nikolaus kommt in Wermelskirchen mit dem „Lichterzug“

Den Markt „Bergische Weihnachten“ am Naturweihnachtsbaum gibt es nicht mehr. Der Nikolaus verteilt am zweiten Adventswochenende aber trotzdem Süßigkeiten an die Kinder in der Innenstadt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Der Heilige Mann ist mit dem Lichterzug der Landwirte unterwegs. Am zweiten Adventswochenende lockt WiW mit Kulinarischem auf den Platz vor dem Rathaus.

Einen Markt „Bergische Weihnachten“ wird es nicht geben. Das ist klar, seit dem eine eigens einberufenen Mitgliederversammlung des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) einen entsprechenden Beschluss fasste. Der Grund: „Bergische Weihnachten“ war nicht mehr finanzierbar. Vor allem die Lagerung der Verkaufshütten „fraß“ zu viel Miete. Die Holzbuden wurden verkauft – das Gros kam auf dem Rhombus-Areal beim „Kultursommer“-Konzertreigen in 2021 und anderen Veranstaltungen zum Einsatz. Aber: Für vorweihnachtliches Flair will WiW dennoch in der Innenstadt sorgen und auch der traditionelle Nikolaus-Besuch soll nicht fehlen.

Das zweite Adventswochenende am 3. und 4. Dezember steht deshalb ganz im Zeichen des heiligen Mannes. „Nikolaus ist unterwegs und kommt bei uns vorbei, um die Kinder zu beschenken“, sagt Kirstin Bubenzer. Die zweite WiW-Vorsitzende freut sich, dass in diesem Jahr Altbewährtes mit Neuem kombiniert einmal mehr dafür sorgt, dass Groß und Klein in Wermelskirchen am zweiten Adventswochenende vieles erleben können. Dabei soll es angelehnt an das Konzept des Bergischen Feierabendmarktes adventlich zugehen. Auf der Telegrafenstraße vor dem Rathaus gibt es an zwei Tagen einen kleinen Markt mit Bühne und Programm. Foodtrucker bieten Speisen und Getränke. Ein Kinderkarussell für die Kleinen sorgt für Abwechslung. Das Fahrgeschäft kann bei Aufsicht durch die Eltern kostenlos genutzt werden – eine Spende ist erwünscht, jedoch nicht notwendig. Dazu sorgt ein Rahmenprogramm mit weihnachtlicher Musik für passende Stimmung, kündigt der Marketingverein an.