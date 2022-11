Ab 1. Dezember in Wermelskirchen : Im Advent öffnen sich 25 lebendige Türchen

Sie öffnen Türchen im Advent: Die vielen Teilnehmer des Lebendigen Adventskalenders mit Marion Lück, Stefan Leßenich und Norbert Galonska, die die Schirmherrschaft übernommen haben. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Vereine, Einrichtungen und Gemeinden ziehen für eine Neuauflage des „Lebendigen Adventskalenders“ an einem Strang. Ab 1. Dezember steht fast jeden Abend eine kleine Aktion, an der jeder teilnehmen kann, auf dem Programm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Tassen mit duftendem Glühwein, Lichter und Lieder: Fast jeden Abend im Advent öffnen heimische Vereine, Einrichtungen und Gemeinden des Netzwerks „Wermelskirchen engagiert sich“ in der Stadt ihre Türen und servieren Weihnachtsstimmung. „Wir freuen uns sehr, dass der Lebendige Adventskalender nach den schwierigen Corona-Wintern in diesem Jahr wieder stattfinden kann“, sagt Stefen Leßenich, der gemeinsam mit Bürgermeisterin Marion Lück und Norbert Galonska die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen hat.

Damit knüpfen Stadt und Projektteilnehmer an eine bewährte Idee der Vergangenheit an: Nahezu an jedem Abend im Advent sorgt einer der Teilnehmer für einen kleinen Treffpunkt, für Geselligkeit und originelle Ideen rund um die Vorweihnachtszeit. „Wir haben 25 Partner gefunden, die mitmachen“, erzählt Bürgermeisterin Marion Lück, „wir freuen uns sehr über dieses ehrenamtliche Engagement.“

Info Alle Termine im Flyer und in der Zeitung Programm Ab sofort findet sich das komplette Programm des Lebendigen Adventskalenders in Wermelskirchen auf einem Flyer in den Häusern der teilnehmenden Vereine, Initiativen und Gemeinden. Aktuell Im Advent finden Leser der Bergischen Morgenpost jeden Morgen in ihrer Zeitung einen Hinweis auf das aktuelle Türchen des Lebendigen Adventskalenders.

Nur wenige Tage im Dezember sind unversorgt geblieben – wie ein Blick in das bunte Programmblatt der vorweinachtlichen Aktion zeigt. Und es wird auch deutlich: Kinder und Familien sind genauso angesprochen wie Erwachsene und Senioren. Mal sind sie zum Mitmachen, mal einfach zum Genießen eingeladen. „Es ist eine charmante Idee, Teil eines so bunten Programms zu sein“, sagt Katrin Ludwig, Leiterin der Stadtbücherei, die sich mit zwei Aktionen für Kinder am Lebendigen Adventskalender beteiligt.

Viele verschiedene Akteure mit ganz vielen verschiedenen Ideen sorgen so für einen bunten Advent: Den Auftakt macht das Reparaturcafé, deren Ehrenamtliche extra für die Aktion einen Tag der Offenen Tür ins Leben gerufen haben. Der Weltladen setzt auf peruanische Weihnacht – mit Musik, Punsch und Gebäck. Der Kunstverein lädt zur Vernissage und zur Begegnung mit Künstlern ein. Und auch das Tierheim macht mit, serviert Reibekuchen und ermöglicht Zeit mit den Tieren zu verbringen.

„Wir finden, in diesen Zeiten ist es fast noch wichtiger als sonst, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen“, sagt unterdessen Birgit Stippe-Reichert vom Seniorenpark Carpe Diem. Deswegen beteilige sich die Tagespflege mit einer Lichtmeditation und Proviant am Lebendigen Adventskalender. Auch das Haus der Begegnung setzt auf dieses Motiv: Ein Lichtergarten im Park hinter dem Haus, flankiert von Melodien des Frauenchores Bella Melodica und Glühwein, stecken hinter dem Türchen an der Schillerstraße.

Eine märchenhafte Idee setzt der Verein „grenzfrei kreativ“ um – hier serviert Schneewittchen die Waffeln und Rotkäppchen schenkt den Glühwein aus. Von der Musikschule über die Stadtführer, von der Caritas bis zur Diakonie, von der Volkshochschule bis zum Marketingverein, vom Hospizverein bis zum Schlaganfallbüro, vom Verein für christliche Gemeinschaft und Jugendpflege in Kleine Linde bis zum Beirat für Menschen mit Behinderung und der Elterninitiative Stöppken: Die Runde der Teilnehmer ist bunt.

„Wir hoffen auch, dass uns die Menschen in Wermelskirchen so mal kennenlernen“, sagt Tanja Heller von der Elterninitiative und wünscht sich Begegnungen und Gespräche bei Weihnachtsliedern und instrumentalen Klängen. So geht es vielen der Teilnehmer: Sie stellen beim lebendigen Adventskalender neben Glühwein und Musik auch ihre Arbeit vor und laden zum Austausch ein.