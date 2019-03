Abwassergebühren in Wegberg: Gebühr für Abwasser wird kaum sinken

Wegberg Ein Starkverschmutzerzuschlag soll die Wegberger ab 2020 bei der Abwassergebühr entlasten. Doch die Rechnung geht nicht auf wie erwartet. Das wurde im Umweltausschuss deutlich.

Die vergleichsweise hohe Abwassergebühr sorgt in Wegberg schon seit vielen Jahren für Diskussionen. Die Schmutzwassergebühr zählt zu den höchsten in Nordrhein-Westfalen und ist mit 4,29 Euro pro Kubikmeter beispielsweise mehr als doppelt so hoch wie in der Nachbarstadt Erkelenz (1,75 Euro). Die Verwaltung nennt mehrere Gründe für die hohen Abwassergebühren, so müsse die Stadt Wegberg im Gegensatz zu den Nachbarstädten zwei statt nur eine Kläranlage unterhalten. Das Wegberger Stadtgebiet ist in zwei Entwässerungsgebiete der mechanisch-biologischen Kläranlagen Wegberg (mit 189 Kilometer Kanallänge) und Dalheim (mit 65 Kilometer Kanallänge) aufgeteilt.