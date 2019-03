Radschnellweg geplant: Grüne: Alte Bahntrasse Richtung Roermond erhalten

Das Schienennetz in Richtung Niederlande endet zurzeit hinter dem Dalheimer Bahnhof. Foto: Uwe Heldens/Heldens, Uwe (uwe)

Wegberg/Kreis Heinsberg Die geplante Konzeptstudie der Stadt Wegberg zu einem Radschnellweg von Mönchengladbach über Wegberg bis nach Roermond war Thema der Sitzung der grünen Kreistagsfraktion Heinsberg. Dazu hatte sie die Grüne-Stadtratsfraktion in Wegberg und den Parteivorstand des Kreisverbandes eingeladen.

Schnell waren sich alle einig, dass dieser Radweg notwendig ist. Für die vielen Pendler der Stadt Wegberg Richtung Mönchengladbach wäre ein Radschnellweg optimal. „Ein guter Beitrag für den Klimaschutz,“ so Ulrich Horst, umweltpolitischer Sprecher der Kreistagsfraktion. Richtung Roermond komme jedoch eher ein touristischer Radweg in Betracht. „Wichtig ist allerdings, dass die stillgelegte Bahntrasse nicht angetastet wird,“ so Horst. „Wir setzen uns dafür ein, dass der aktuelle Status erhalten bleibt und die Strecke nicht entwidmet oder überplant wird.“