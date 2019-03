Kirchenchor „Cäcilia“ 1846 an St. Peter und Paul Wegberg: Musik und Texte zum Gottvertrauen

Wegberg Der Kirchenchor „Cäcilia“ 1846 an St. Peter und Paul Wegberg gab zur Fastenzeit ein Konzert mit dem Thema „Mit Gottvertrauen durch das Leben“.

So unterstrichen die rund 40 Sängerinnen und Sänger die Aussage, Gott vertrauen zu können, dass er alles im Leben irgendwie zum Guten führen wird, mit dem leicht beschwingt vorgetragenen Lied „Lobt Gott getrost mit Singen“. Des Weiteren stellten sie Jesus als Wegweiser in das Reich seines Vaters heraus. Dabei müsse das Verhältnis zu Gott vom Menschen gepflegt werden. In den Sätzen zwei und sechs der Kantate des Komponisten Dietrich Buxtehude unterstrichen sie gesanglich die große Bedeutung, die in dem Zusammenhang Worten und Taten zukommt. Der Chor griff im Refrain mit mehrstimmigem Gesang Satzabschnitte wiederholt auf sowie taten sich die Frauenstimmen im Solo zum Orgelspiel hervor. Mit ihrem Leben sollten die Menschen ausdrücken, dass sie Christen sind, hieß es im anschließenden Text. Bei allem, was der Mensch tut, möge außer den Händen auch immer das Herz beteiligt sein, wurde aus einem irischen Segensspruch zitiert. Die Glaubensbekenntnisse, die Künstler wie etwa Komponisten in ihren Werken ausdrückten, stellten im Konzert einen weiteren Aspekt dar. So wechselte Karl Hütz zur Interpretation des kirchenmusikalischen Glaubenszeugnisses von Felix Mendelssohn Bartholdy, der „G-Dur Sonate“, an die große Kirchenorgel. Nach zunehmender Lautstärke steigerte er sich zum jubilierenden, vollständig einnehmenden Finale.