Quod Libet in der Wegberger Mühle: Spaß am Rock, Pop und Irish Folk

Wegberg Quod Libet war Teil des Musikfrühlings und gastierte in der Wegberger Mühle. Die Gruppe entwickelt sich stetig weiter und konnte das Beste aus unterschiedlichen Musik-Genres darbieten. Die Mischung kam beim Publikum bestens an.

Immer wieder klang im Laufe des Konzertabends in der ausverkauften Wegberger Mühle an, aus welcher Motivation heraus die Musikgruppe Quod Libet ihre Songauswahl trifft: Die Musiker bringen die Musikstücke auf die Bühne, die sie gerne spielen und bei denen sie Spaß haben. So ließen die sieben beispielsweise den Titel „Eye in the Sky“ vom Alan Parsons Project hören, das vielen Zuhörern auf diesem Weg in Erinnerung gerufen wurde. „Ein uraltes Stück und für uns etwas ganz Neues“, erläuterte dazu Gitarrist und Bassist Johannes Jentgens, der ebenso in lockerer Art moderierte, „wir haben es einfach versucht.“ Damit begann die Veranstaltung ínnerhalb des Wegberger Musikfrühlings mit den typischen sphärischen Klangmustern und rockigen Elementen des Songs aus Jugendzeiten.