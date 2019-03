Baumaßnahmen an Kita St. Vincentius: Mehr Raum für die Jüngsten in Beeck

Die Beecker Kindergartenkinder zeigen, was in die Blechschachtel reinkommt: Ein Ablaufplan von der Grundsteinlegung, eine aktuelle Ausgabe der Rheinischen Post und Münzgeld. Mit im Bild: Kitaleiterin Klaudia Ohlenforst, Architekt Reiner Bieker, Trägerbeauftragter Alfred Fegers und Pfarrer Tran. Foto: Ruth Klapproth

Beeck Die baulichen Aktivitäten am katholischen Kindergarten St. Vincentius Beeck schreiten zügig voran. Im neuen Kindergartenjahr können somit auch ein- und zweijährige Kinder aufgenommen werden.

In den vergangenen Monaten hatten die 70 Kinder des Katholischen Kindergartens St. Vincentius Beeck bereits einige bauliche Aktivitäten aus sicherer Entfernung bestaunen können. So ist das benachbarte ältere Gebäude – das ehemalige Schwesternwohnheim mit Wasch- und Trockenraum – abgerissen worden. Dieses grenzte direkt an das Pfarrhaus. Auf einem Teil der freigewordenen Fläche entsteht derzeit der Erweiterungsbau. Die fertige Bodenplatte zeigte bei der Grundsteinlegung bereits den Bereich an, in dem der jetzige Speisesaal erweitert sowie ein Gruppenraum für die unter Zweijährigen und ein Schlafraum gebaut werden sollen. Pfarrer Franz Xaver Huu Duc Tran segnete sowohl diese Stelle als auch zwei neue Spielräume im Pfarrhaus ein.