Volkstrachtenmuseum Wegberg-Beeck: Schmuck, Macht und Tracht

Wegberg Mit neuen Themenschwerpunkten wurde die erfolgreiche Ausstellung „Schmuckkulturen Europas“ nun verlängert und umgestaltet. Zu sehen sind die Schmuckstücke und Trachten noch bis zum 27. Oktober.

Öffnungszeiten Die Beecker Museen sind bis zum 27. Oktober sonntags von jeweils 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Internationalen Museumstag am Sonntag, 19. Mai, sind die Museen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 7. April, findet um 14 Uhr eine Kuratorenführung mit Irene Steiner statt. Der Eintritt ist frei, Führungen sind möglich nach Terminabsprache unter 0152 3780 5636 oder unter buchungen@heimatvereinbeeck.de.

Die Ausstellung wurde unter dem Gesichtspunkt „Macht und Tracht“ umgestaltet und deckt auf, welche Einflüsse die Politik über die Jahrhunderte auf die Trachten hatte. So geht es im Bereich „Tracht und Adel“ beispielsweise um die Trachtenbegeisterung, die in Adelshäusern um 1900 aufkam und sowohl als Modeerscheinung, als auch als Suggestion der Nähe zum Volk verstanden werden könnte. In den Fokus werden dabei vor allem Trachten aus den Fürstentümern Liechtenstein und Schaumburg-Lippe genommen. Die Ausstellung beschäftigt sich jedoch auch mit den Schattenseiten der politischen Macht im Bezug auf die Tracht: Der Saal im ersten Obergeschoss ist dem Münchener Volkskunsthaus Wallach gewidmet, welches einen maßgeblichen Einfluss auf unsere heutige Sicht auf Tracht und Dirndl nahm. Die jüdischen Inhaber, Händler und Textilfabrikanten der Familie Wallach sind ebenso wie die jüdische Volkskundlerin Goldstern, die die größte Sammlung alpiner Trachten ihr Eigen nannte, auf verschiedenste Weise dem Nationalsozialismus zum Opfer gefallen, wurden enteignet oder ermordet. Während die Umbrüche in der Trachtenmode nach dem Nationalsozialismus häufiger bedacht würden, fänden die Schicksale dieser jüdischen Händler jedoch kaum öffentliche Beachtung, sagte Steiner. Bisher habe sich nur das jüdische Museum in München mit dem Thema beschäftigt – das hatte sie ändern wollen.