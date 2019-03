Hilfarth: Irish Folk in Hilfarth mit Woodwind & Steel

Irish Folk in Hilfarth mit Woodwind & Steel

Irish Folk und Entertainment live gibt es mit "Woodwind & Steel" am 5. April in Hilfarth. Foto: Woodwind & Steel

Hilfarth Am 5. April gastiert das Trio bei Sodekamp-Dohmen. Karten sind ab sofort erhältlich.

Wie ein launiger Abend in einem echten Irish Pub: Wenn am Freitag, 5. April, um 20 Uhr die Irish-Folk-Band „Woodwind & Steel“ im Saal Sodekamp-Dohmen in Hilfarth (Breitestraße) gastiert, dann wird es temporeich, humorvoll und vor allem: musikalisch.