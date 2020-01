Duo Adamé gastiert in Wegberg-Beeck : Opus 512 eröffnet die neue Konzertreihe mit Beethoven

Beeck Der Kulturförderkreis lädt das ukrainische Duo Adamé am 2. Februar ins Beecker Vincentiushaus ein. Dann erklingen Klavier und Klarinette.

Mit dem 53. Kammerkonzert eröffnet Opus 512 am 2. Februar um 18 Uhr im Musiksaal des Vincentiushauses in Wegberg-Beeck, Kirchplatz 13, seine neue Konzertreihe. Dazu wurde das ukrainische Duo Adamé, Klavier und Klarinette, verpflichtet, das im ersten Teil seines Programmes die „Romanze in F-Dur“ und die „Frühlingssonate“ Beethovens aufführen wird.

Im Duo Adamé haben sich zwei Musiker gefunden, die neben einer langjährigen Freundschaft vor allem die Liebe zur Kammermusik verbindet. Violina Petrychenko, Klavier, wurde in Saporoschje in der Ukraine geboren. Sie begann ihr Studium am Musikgymnasium ihrer Heimatstadt und studierte dann an der Nationalen Tschaikowsky-Musikakademie der Ukraine in Kiew.

Seit 2007 studierte sie an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar und an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln bei Jacob Leuschner. An der Folkwang Universität Essen erweiterte sie ihr Wissen im Bereich Duo und Instrumental bei Evgueni Sinaiski. Für ihr feinsinniges Spiel erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, Stipendien und Förderpreise, darunter von der Klassik-Stiftung Weimar, der Anna-Ruths-Stiftung Köln und der Werner Richard-Dr. Carl Dickens-Stiftung. Darüber hinaus wurde sie mit dem Folkwang-Preis ausgezeichnet und erhielt den Publikumspreis des Medenus-Wettbewerbs. Vitalii Nekhoroshev, Klarinette, wurde in Moskau geboren. Sein Studium der Klarinette an der Nationalen Musikakademie Tschaikowsky der Ukraine schloss er mit Auszeichnung ab. Er gewann unter anderem den ersten Preis beim Internationalen Wettbewerb „Deutsche Komponisten“ in Kiew und die internationalen Kammermusikwettbewerbe Kiew 2009 und 2012. Von 2006 bis 2009 war er Soloklarinettist der Nationalen Musikakademie Tschaikowsky, Kiew, und von 2009 bis 2014 erster Klarinettist des Nationalen Präsidialorchesters. Seine Ausbildung vervollkommnete er durch ein Aufbaustudium an der Folkwang Universität, Essen.