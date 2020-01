Geplante Baumaßnahmen in Wildenrath : Geplantes Rückhaltebecken wohl überflüssig

Wildenrath Die Stadt Wegberg hofft, auf eine 850.000 Euro teure Baumaßnahme am Schaagbach in Wildenrath verzichten zu können.

Ein neues Rückhaltebecken sollte in Wildenrath gebaut werden. Doch nach einer Gewässerverträglichkeitsprüfung stellt sich nun heraus, dass dies vermutlich überflüssig ist und die Stadt sich die Kosten in Höhe von rund 850.000 Euro sparen könnte.

Baudezernent Frank Thies informiert über dieses Ergebnis nach einer erfolgten Gewässerverträglichkeitsprüfung für den Schaagbach/Rumpenbach. Ursprünglich war geplant, dass der Regenüberlauf Auf dem Kirchkamp in Wildenrath geschlossen und die ankommenden Wassermengen auf das Regenüberlaufbecken an der Hochstraße weitergeleitet werden sollten. Ein neues Regenrückhaltebecken sollte vermeiden, dass Einleitungen in den Vorfluter Schaagbach/Rumpenbach erfolgen. „Der ursächliche Grund für die geplante Schließung des Regenüberlaufs stellt die Annahme dar, dass es sich bei dem Einleitungsbereich um einen vermeintlichen Quellbereich handelt“, informierte Frank Thies im Wegberger Rathaus. Auf Drängen der Stadt Wegberg sei bei einem Besprechungstermin mit der Bezirksregierung Köln im Juni 2018 beschlossen worden, eine Gewässerverträglichkeitsprüfung für den Schaagbach/Rumpenbach inklusive seiner Nebengewässer in diesem Bereich zu erstellen. In einem wasserrechtlichen Verfahren sollte dann entschieden werden, ob und welche Maßnahmen notwendig sind.